Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Post.
Дивіться також Вбивство українки у США: все про злочин, який поставив на вуха американську владу та суспільство
Чому американець вбив Ірину Заруцьку?
Обвинувачений у вбивстві Декарлос Браун-молодший розповів своїй родині, що вбив українську біженку, бо вважав, що дівчина читає його думки.
На аудіозаписі розмови з сестрою, що відбулася через 6 днів після вбивства, чути беззмістовне пояснення мотивів. Підозрюваний каже, що вбити Заруцького його змусив "матеріал у його тілі".
Сестра обвинуваченого Трейсі Браун розповіла, що її брат страждає на параноїдальну шизофренію і не раз казав їй, що уряд вживив йому чип.
Коли я побачила відео, то одразу зрозуміла: він – і мені боляче це визнавати, адже вона (Заруцька – 24 Канал) цього не заслуговувала – але він дійшов до певної межі,
– сказала Браун у коментарі The Post.
Дівчина додала, що просто намагалася збагнути: "Чому він так учинив?"
"Це ж не схоже на нього. І єдине, що я могла подумати: він просто… зламався. Він більше не витримав", – вказує вона.
Що відомо про вбивство українки у США?
23-річну українку Ірину Заруцьку, яка переїхала до США, рятуючись від повномасштабної війни у власній країні, вбили у місті Шарлотт (Північна Кароліна).
34-річний Декарлос Браун завдав незнайомій дівчині множинних ударів ножем прямо у вагоні трамвая.
Відомо, що Декарлос Браун був бездомним і раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. З 2011 року проти Брауна висували низку звинувачень: у крадіжках, пограбуванні із застосуванням зброї та погрозах. Майже всі справи закрили.
Злочин викликав бурхливу реакцію у Штатах. Дональд Трамп відреагував на злочин і заявив, що підозрюваний у вбивстві має бути засуджений до смертної кари. До розслідування долучилося ФБР.
Ілон Маск заявив, що готовий виділити один мільйон доларів на створення муралів із зображенням убитої у США Ірини Заруцької.
На платформі Х з'явилися тисячі постів з хештегами #IrynaZarutska, #JusticeForIryna, #Zarutska.