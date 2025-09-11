Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Post.

Чому американець вбив Ірину Заруцьку?

Обвинувачений у вбивстві Декарлос Браун-молодший розповів своїй родині, що вбив українську біженку, бо вважав, що дівчина читає його думки.

На аудіозаписі розмови з сестрою, що відбулася через 6 днів після вбивства, чути беззмістовне пояснення мотивів. Підозрюваний каже, що вбити Заруцького його змусив "матеріал у його тілі".

Сестра обвинуваченого Трейсі Браун розповіла, що її брат страждає на параноїдальну шизофренію і не раз казав їй, що уряд вживив йому чип.

Коли я побачила відео, то одразу зрозуміла: він – і мені боляче це визнавати, адже вона (Заруцька – 24 Канал) цього не заслуговувала – але він дійшов до певної межі,

– сказала Браун у коментарі The Post.

Дівчина додала, що просто намагалася збагнути: "Чому він так учинив?"

"Це ж не схоже на нього. І єдине, що я могла подумати: він просто… зламався. Він більше не витримав", – вказує вона.

Що відомо про вбивство українки у США?