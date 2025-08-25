25 августа, 13:39
Украинская и американская команды встретятся в конце недели, –Зеленский
Основные тезисы
- В конце недели состоится встреча украинской и американской команд для обсуждения возможных переговоров с Россией.
- Владимир Зеленский отметил, что 25 августа также запланирована встреча с представителем США Келлогом для подготовки предстоящей встречи.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в конце недели состоится встреча украинской и американской команд. Обсуждение будет касаться возможных переговоров с Россией.
Об этом 25 августа сообщил Владимир Зеленский сообщил во время брифинга с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере, передает 24 Канал.
Когда встретятся команды США и Украины?
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече анонсировал журналистам, что в конце текущей недели состоится встреча украинской и американской команд. Основной темой станет обсуждение возможностей будущих переговоров между Украиной и Россией.