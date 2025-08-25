Президент Володимир Зеленський повідомив, що наприкінці тижня відбудеться зустріч української та американської команд. Обговорення стосуватиметься можливих переговорів з Росією.

Про це 25 серпня повідомив Володимир Зеленський повідомив під час брифінгу з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія намагається зірвати підготовку України до зими, – Зеленський

Коли зустрінуться команди США та України?

Президент України Володимир Зеленський анонсував журналістам, що наприкінці поточного тижня відбудеться зустріч української та американської команд. Основною темою стане обговорення можливості майбутніх переговорів між Україною та Росією.

Під час брифінгу гарант України зазначив, що у понеділок, 25 серпня, також запланована зустріч із представником США Келлогом.

І сьогодні буде зустріч із Келлогом на продовження цієї тематики, в розвиток підготовки щодо можливості майбутньої зустрічі з російською стороною. В кінці тижня буде зустріч української команди та американської команди,

– сказав Зеленський.

Президент додав, що "впродовж тижня буде багато роботи".

За словами президента, 24 серпня голова Офісу президента Андрій Єрмак мав контакти з держсекретарем США Марко Рубіо та іншими партнерами. Водночас очільник українського МЗС Андрій Сибіга взяв участь у онлайн-зустрічі міністрів закордонних справ країн G7.

Зеленський також повідомив, що у понеділок, 25 серпня, відбудеться розмова українського військового керівництва з міжнародними партнерами.

Крім того, у середу, 27 серпня, запланована зустріч радників із національної безпеки (national security advisers).

І, мені здається, що будемо мати базовий план щодо гарантій безпеки. Думаю, що для деталей ще потрібен час,

– резюмував президент України.

Які результати останньої зустрічі України та США?