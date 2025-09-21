Россия в течение последних месяцев расширила радиус действия ударных беспилотников и контроль над украинской логистикой. Противник пытается не допустить попадания людей и грузов на фронт для поддержки наших сил.

Под удар попадают даже те дороги, которые расположены в 32 километрах от ближайших российских позиций, несмотря на то, что раньше они были безопасными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как российские БпЛА препятствуют логистике?

Согласно обнародованной информации, на востоке Украины дороги, которыми поставляли вооружение для наших военных стали почти такими же опасными, как и окопы. Это значительно усложняет процесс обеспечения украинских сил.

Противник выбирает участок дороги и превращает ее в кошмар. Каждая машина, проезжающая, попадает под обстрел,

– рассказал один из военных.

В свою очередь украинские военные пытаются адаптироваться к таким российским атакам благодаря установлению противовоздушных сеток, передвижению ночью и использованию небольших транспортных средств вместо грузовиков.

WSJ отмечает, что несмотря на это, желание России вывести из строя логистику углубляет дефицит воды и боеприпасов и, особенно, живой силы вдоль линии фронта, еще больше затрудняя перемещение грузов в окопы и из них.

Подполковник Дмитрий Запорожец из 11-го армейского корпуса ВСУ рассказал, что еще год назад такие удары были периодическими, однако сейчас происходят систематические волны атак, которые нацелены на логистические пути, склады и тому подобное.

По данным издания, таким образом теперь Россия может угрожать украинским дорогам дальше от линии фронта, чем это было раньше. Дроны на оптоволокне сейчас могут пересекать более 19 километров за линией фронта.

Какие последствия таких атак?

Также теперь тяжелые "дроны-матки" запускают меньшие взрывные БпЛА и работают ретрансляторами для связи. Хотя такие цели на расстоянии до 32 километров может поразить артиллерия, дроны точнее, особенно против движущихся целей.

Задержки теперь постоянные. Иногда подразделение ждет боеприпасы, которые должны были быть доставлены днем ранее, и в это время оно не может действовать в полную силу. Эвакуировать раненых сложнее,

– рассказал сержант разведывательного подразделения.

По его словам, сетки для беспилотников не полностью решили проблему, ведь БпЛА врага часто пытаются ударить по столбам, на которых они установлены, обваливая сетку и превращая ее в препятствие на дороге.

В то же время один из медиков раскрыл, что состояние дорог вблизи фронта серьезно ухудшилось. В связи с этим доступ к раненым солдатам и сохранение их жизни на пути к месту происшествия значительно усложняются.

"Были моменты, когда мы не могли ввести иглу в вену, потому что нас так сильно швыряло из стороны в сторону. И мы не могли уменьшить скорость, потому что в нас могли попасть дроны", – признался медик, рассказывая о работе в таких условиях.

Российские атаки на авто и грузовики