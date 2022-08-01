Мир не заменит украинскую продукцию даже через 5 лет, он ждет ее, – аграрный совет

Из одесского порта 1 августа 2022 года отправилось судно с украинским зерном. Груз будет двигаться по маршруту, безопасность которого подтвердили ООН и Турция.

Объем продукции, который Украина ежегодно реализовала на внешние рынки – сверхбольшой. Об этом в эфире 24 каналу сообщил заместитель председателя всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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По его словам, в один момент заменить чем-нибудь украинское продовольствие – не удастся. Ни за год, ни за 2, ни за 5. Именно поэтому, конечно, есть страны, импортно-зависимые от экспорта украинской продукции.

Денис Марчук напомнил, что это:

Северная Африка,

Ближний Восток,

страны Азии.

"В этих условиях они обычно ожидают успешных результатов истории с экспортом", – отметил заместитель председателя всеукраинского аграрного совета.

Экспорт в Египет

Денис Марчук вспомнил историю, которая возникла с Египтом. Якобы страна отказалась от контрактов с Украиной, заключенных еще в феврале. Однако де-факто – это была перерегистрация новых контрактов по условиям отношений двух сторон – украинской и египетской.

"Мы понимаем, что Египет в дальнейшем заинтересован покупать. Он импортирует примерно 12 миллионов тонн зерновых. Из них фактически 6 миллионов тонн – закупали в Украине. Представьте, какая это большая цифра и как они в один период смогут ее чем-нибудь заменить?" – Денис Марчук.

Он добавил, что, конечно, они ожидают того, что экспортные потенциалы Украины через Черное море в ближайшее время заработают на полную мощность.

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