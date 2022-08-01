Світ не замінить українську продукцію навіть за 5 років, він чекає на неї, – аграрна рада

З одеського порту 1 серпня 2022 року вирушило судно з українським зерном. Вантаж рухатиметься маршрутом, безпеку якого підтвердили ООН та Туреччина.

Обсяг продукції, який Україна щороку реалізувала на зовнішні ринки, – надвеликий. Про це в ефірі 24 каналу повідомив заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

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За його словами, в один момент замінити чимось українське продовольство – не вдасться. Ні за рік, ні за 2, ні за 5. Саме тому, звичайно, що є країни, які імпортно-залежні від експорту української продукції.

Денис Марчук нагадав, що це:

Північна Африка,

Близький Схід,

країни Азії.

"В цих умовах вони звичайно очікують на успішні результати історії з експортом", – зазначив заступник голови всеукраїнської аграрної ради.

Експорт до Єгипту

Денис Марчук згадав про історію, яка виникла з Єгиптом. Нібито країна відмовилася від контрактів з Україною, які були укладені ще в лютому. Проте де-факто – це була перереєстрація нових контрактів за умовами відносин двох сторін – української та єгипетської.

"Ми розуміємо, що Єгипет надалі зацікавлений купувати. Він імпортує приблизно 12 мільйонів тонн зернових. З них фактично 6 мільйонів тонн – закуповували в Україні. Уявіть, яка це велика цифра і як вони в один період зможуть її чимось замінити?", – розповів Денис Марчук.

Він додав, що, звичайно, вони в очікувані того, що експортні потенціали України через Чорне море найближчий час запрацюють на повну потужність.

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