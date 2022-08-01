На радісну новину відреагував глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він назвав цей день полегшенням для світу, особливо для наших друзів на Близькому Сході, в Азії та Африці.

Важливо Складний шлях порятунку від голоду: з порту Одеси вийшло перше судно із зерном

Кулеба нагадав, що вперше українське зерно покидає Одесу після місяців російської блокади.

Україна завжди була надійним партнером і залишиться ним, якщо росія поважатиме свою частину угоди,

– наголосив він.

Чому експорт зерна важливий

Україна годувала, за даними ООН, 400 мільйонів людей у світі. Для Африки, Близького Сходу і Південної Азії українське зерно, без перебільшення, незамінне. Серед усіх зернових, які продаються у світі, частка України – 10%.

До того ж світ зараз входить у період глобальної продовольчої кризи. Причиною цього стала не лише війна в Україні, але й:

кліматичні потрясіння,

наслідки пандемії коронавірусу.

Вторгнення росії в Україну значно загострило ситуацію. Збої в ланцюжках поставок спричинили ще більше зростання цін на продовольство, крім того, зростають ціни на енергоносії. Все це може призвести до катастрофічних наслідків: за оцінкою ООН, голод у світі додатково охопить майже 50 мільйонів людей, насамперед постраждають країни Африки та Близького Сходу.

Одеський порт нарешті розблокували

У понеділок, 1 серпня, вперше за понад 5 місяців судно RAZONI, яке рухається під прапором Сьєрра-Леоне, вийшло з порту Одеси. На його борту – 26 тисяч тонн української кукурудзи.

Глава ОП Андрій Єрмак вже відреагував на вихід першого судна з продовольством з порту Одеси.

Україна лишається гарантом продовольчої безпеки. Мрії диктаторів про світовий "голодомор 2.0" не мають стати реальністю,

– підкреслив він.

Додамо, що раніше Україна, Туреччина та ООН підписали угоду для експорту українського зерна Чорним морем.

Вас може зацікавити – чи вистачить зерна для України: дивіться відео