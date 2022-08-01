Гарантами цієї угоди стала ООН та Туреччина. Відповідно вже з'явилась реакція ООН на те, що судно вирушило з порту і є шанси уникнути кризи голоду.

До теми День полегшення для світу, – Кулеба про перше судно з зерном, яке вийшло з Одеси

Генсек вітає такий розвиток подій

Речник Антоніу Гуттереша від його імені повідомив, що генсек вітає відправлення судна Razoni. Воно стало першим, яке залишило Одеський порт з 26 лютого 2022 року. Також є першим судном в рамках зернової угоди, яку підписали в Стамбулі 22 липня. Гуттереш наголошує, що забезпечення можливості перевезення наявних зернових і харчових продуктів на світові ринки є гуманітарною необхідністю.

Відколи створили спільний координаційний центр, то сторони за підтримки ООН працювали над тим, щоб виконати домовленості. Генсек вітає такі зусилля і висловив подяку Туреччині за її провідну роль.

Суден має бути більше

При цьому Гуттереш сподівається, що це лише перше з багатьох торговельних суден у рамках підписаної ініціативи. Він переконаний, що це забезпечить стабільність продовольства, яка так необхідна. Також, що це сприятиме продовольчій безпеці у світі, особливо в найбільш уразливих у гуманітарному сенсі регіонах.

Всесвітня продовольча програма також планує на першому етапі цієї ініціативи купити, завантажити і відправити 30 тонн пшениці з України на зафрахтованому ООН судні.

Що відомо про судно з кукурудзою

Першими про те, що судно вийде з Одеського порту сьогодні зранку повідомили в Туреччині, назвавши точний час – 8:30. Згодом міністр інфраструктури України Олександр Кубраков розповів, що судно RAZONI рухається під прапором Сьєрра-Леоне і вийшло з порту Одеси о 09:15.

Безпеку коридору, який визначили за зерновою угодою підтвердили наші партнери-гаранти – ООН та Туреччина. На борту RAZONI – 26 тисяч тонн української кукурудзи. За словами Кубракова, розблокування портів дасть щонайменше 1 мільярд доларів валютного виторгу для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зауважив, що вихід судна важливий не лише для України. Він важливий для всього світу. Адже ми, українці, маючи таку генетичну пам'ять про голодомори, які вчиняла на нашій території росія, знаємо про життя під час голоду. Саме тому намагаємося рятувати весь світ.

Як вирушало судно з Одеси: дивіться відео