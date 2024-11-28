Украинские дроны доставляли наркотики из Марокко в Испанию, –полиция
Разоблачена сеть преступников, которые использовали дроны для перевозки наркотиков. Эти аппараты изготавливали в Украине.
В Испании разоблачили преступную сеть, которая использовала украинские дроны для перевозки наркотиков между Марокко и Испанией. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Национальную полицию Испании.
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Что известно об инциденте перевозки наркотиков из Марокко в Испанию украинскими дронами
Беспилотники изготавливали в Украине, после чего доставляли в страну автомобильным транспортом для передачи преступным группировкам, действовавшим в районе Гибралтара и на Коста-дель-Соль.
Эти дроны могли перевозить до 10 килограммов гашиша за один рейс, а их дальность полета превышала 50 километров. В ходе операции правоохранители задержали 10 человек и провели шесть обысков в городах Альхесирас и Марбелья.
Наркотики на территории Украины: последние новости
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