Украинские дроны доставляли наркотики из Марокко в Испанию, –полиция

Разоблачена сеть преступников, которые использовали дроны для перевозки наркотиков. Эти аппараты изготавливали в Украине.

В Испании разоблачили преступную сеть, которая использовала украинские дроны для перевозки наркотиков между Марокко и Испанией. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Национальную полицию Испании.

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Что известно об инциденте перевозки наркотиков из Марокко в Испанию украинскими дронами

Беспилотники изготавливали в Украине, после чего доставляли в страну автомобильным транспортом для передачи преступным группировкам, действовавшим в районе Гибралтара и на Коста-дель-Соль.

Эти дроны могли перевозить до 10 килограммов гашиша за один рейс, а их дальность полета превышала 50 километров. В ходе операции правоохранители задержали 10 человек и провели шесть обысков в городах Альхесирас и Марбелья.

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