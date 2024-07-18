Правоохранители провели обыски дома у мужчины 17 июля. По данным полиции, 56-летний житель Тульчинского района хранил в собственном доме, где и жил, запрещенные вещества.

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Что известно об обнаруженных веществах в Винницкой области

7 июля правоохранители провели в его домовладении санкционированный обыск. В результате полицейские изъяли банки с веществом, похожим на каннабис, который хозяин законсервировал, и мешок маковой соломы, весом около 5 килограммов,

– отметила полиция области.

Они сообщили, что изъятые вещества уже направили на экспертизу.

У местного жителя в Винницкой области нашли каннабис и мешок маковой соломы / Фото полиции

В то же время правоохранители проводят расследование уголовного производства по статье о незаконном производстве, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

Если вину по ней докажут, то задержанному грозит штраф или ограничение свободы до 5 лет.

Сейчас полиция решает вопрос о том, чтобы сообщить правонарушителю о подозрении.

Правоохранители объясняли, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Кстати, в Черниговской области разоблачили нарколабораторию, где производили психотропные вещества в большом количестве. По данным полиции, наркотики планировали продавать военным в прифронтовых зонах.