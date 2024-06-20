Государственное бюро расследований узнало подробности организации незаконного бизнеса.

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Как в Украине появилось сверхмощное наркопроизводство

Группа дельцов сначала наняла жителя Черниговщины, чтобы тот подыскал место, на котором можно было бы "спокойно" организовать производство запрещенных веществ. В конце концов, свой выбор злоумышленники остановили на одном из зданий на строго охраняемой территории частного аграрного предприятия.

В течение мая – июня 2024 года туда было завезено оборудование и большое количество прекурсоров.

Далее организатор нанял трех химиков, которые должны были изготавливать мефедрон, соли, МДМА и тому подобное. За сутки они синтезировали от 50 до 100 килограммов психотропов.

Дельцы хотели спродовать наркотики по всей Украине, а также искали возможность поставлять "зелье" военным в прифронтовые зоны.

Реализовать свой товар нарушители планировали в автомобильных колесах. Для этого даже приобрели шиномонтажное оборудование. Впрочем, произошло не так, как думалось. Дельцы не успели продать наркотики, потому что их "производство" вовремя накрыли. Организатора и трех химиков задержали.

Известно, что во время обысков в лаборатории обнаружено и изъято более 120 килограммов наркотических средств (это более 240 тысяч доз), психотропных веществ на более 150 миллионов грн, а также специальное химическое оборудование на сумму более 2 миллионов гривен, а также около 1 тонны реактивов, прекурсоров и химических веществ для изготовления новых партий зелья.

Напомним, что в Генштабе ранее рассказывали, что оккупантам систематически выдают наркотики, чтобы они шли на штурм.