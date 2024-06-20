Державне бюро розслідувань довідалося подробиці організації незаконного бізнесу.

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Як в Україні з'явилося надпотужне нарковиробництво

Група ділків спершу найняла жителя Чернігівщини, аби той підшукав місце, на якому можна було б "спокійно" організувати виробництво заборонених речовин. Зрештою, свій вибір зловмисники зупинили на одній з будівель на суворо охоронюваній території приватного аграрного підприємства.

Протягом травня – червня 2024 року року туди було завезено обладнання та велику кількість прекурсорів.

Далі організатор найняв трьох хіміків, які мали виготовляти мефедрон, солі, МДМА тощо. За добу вони синтезували від 50 до 100 кілограмів психотропів.

Ділки хотіли спродувати наркотики по всій Україні, а також шукали можливість постачати "зілля" військовим у прифронтові зони.

Реалізувати свій товар порушники планували в автомобільних колесах. Задля цього навіть придбали шиномонтажне обладнання. Втім, сталося не так, як гадалося. Ділки не встигли продати наркотики, бо їхнє "виробництво" вчасно накрили. Організатора і трьох хіміків затримали.

Відомо, що під час обшуків в лабораторії виявлено та вилучено понад 120 кілограмів наркотичних засобів (це понад 240 тисяч доз), психотропних речовин на понад 150 мільйонів грн, а також спеціальне хімічне устаткування на суму понад 2 мільйонів гривень, а також близько 1 тонни реактивів, прекурсорів та хімічних речовин для виготовлення нових партій зілля.

Нагадаємо, що у Генштабі раніше розповідали, що окупантам систематично видають наркотики, аби вони йшли на штурм.