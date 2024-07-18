Правоохоронці провели обшуки вдома у чоловіка 17 липня. За даними поліції, 56-річний мешканець Тульчинського району зберігав у власному будинку, де й жив, заборонені речовини.

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Що відомо про виявлені речовини на Вінниччині

7 липня правоохоронці провели у його домоволодінні санкціонований обшук. У результаті поліцейські вилучили банки з речовиною, схожою на канабіс, який господар законсервував, та мішок макової соломи, вагою близько 5 кілограмів,

– зазначила поліція області.

Вони повідомили, що вилучені речовини вже скерували на експертизу.

У місцевого мешканця на Вінниччині знайшли канабіс та мішок макової соломи / Фото поліції

Водночас правоохоронці проводять розслідування кримінального провадження за статтею про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Якщо провину за нею доведуть, то затриманому загрожує штраф або обмеження волі до 5 років.

Наразі поліція розв'язує питання щодо того, щоб повідомити правопорушнику про підозру.

Правоохоронці пояснювали, що чоловіка неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

До речі, у Чернігівській області викрили нарколабораторію, де виробляли психотропні речовини у великій кількості. За даними поліції, наркотики планували продавати військовим у прифронтових зонах.