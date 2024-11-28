Українські дрони доставляли наркотики з Марокко до Іспанії, – поліція
Викрита мережа злочинців, які використовували дрони для перевезення наркотиків. Ці апарати виготовляли в Україні.
В Іспанії викрили злочинну мережу, яка використовувала українські дрони для перевезення наркотиків між Марокко та Іспанією. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Національну поліцію Іспанії.
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Що відомо про інцидент перевезення наркотиків з Марокко до Іспанії українськими дронами
Безпілотники виготовляли в Україні, після чого доставляли в країну автомобільним транспортом для передачі злочинним угрупованням, що діяли в районі Гібралтару та на Коста-дель-Соль.
Ці дрони могли перевозити до 10 кілограмів гашишу за один рейс, а їхня дальність польоту перевищувала 50 кілометрів. У ході операції правоохоронці затримали 10 осіб і провели шість обшуків у містах Альхесірас і Марбелья.
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