Загалом поліція провела понад 230 обшуків у 20 регіонах країни. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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За пів року наркокартель заробив 2 мільярди гривень

Ігор Клименко повідомив, що у ході обшуків було затримано понад 60 осіб.

Ліквідовано 19 нарколабораторій, у яких щомісяця виробляли майже тонну амфетаміну та Альфа-PVP. Дохід зловмисників сягав понад 350 мільйонів гривень на місяць,

– повідомив міністр.

Як додали у Нацполіції, сумарний дохід з усіх цих нарколабораторій становив понад 2 мільярди гривень за пів року.

"Учасники однієї зі злочинних організацій налагодили контрабандний канал постачання прекурсорів з Польщі на спеціально облаштовані склади. Там їх фасували та постачали п'ятьом наркокартелям, які виготовляли Альфа-PVP та амфетамін в семи областях", – кажуть поліцейські.

Уже звідти "товар" розповсюджували по всій Україні. Використовували для цього "мастерклади" та приватні логістичні компанії через ботоферми та телеграм-канали.

В Україні викрили масштабний наркокартель / Фото Нацполіції