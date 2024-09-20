До рук Центру національного спротиву потрапила документація, яка підтверджує, що на окупованих територіях в мотострілецьких ротах командири взводів систематично видавали своїм підлеглим психотропні і наркотичні речовини, зокрема промедол.

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Окупантів годують наркотиками, аби змусити йти у штурми

Промедол – наркотичний анальгетик, за своїми властивостями схожий на морфій чи налбуфін. Ця речовина заборонена для використання у Росії.

Якщо вжити промедол у високій концентрації, то у людини виникає почуття ейфорії. Регулярне споживання призводить до залежності.

Вочевидь, що окупанти розраховують на те, що, перебуваючи у стані ейфорії, військовослужбовці швидше погодяться на штурм чи інші наступальні дії тому, що вже не мають страху перед болем або навіть і самою смертю.

Відомо, що видача наркотиків відбувалася не на офіційній основі. У військових частинах вівся "чорний" облік з отримання та видачі промедолу. Згідно з інформацією, що висвітлена в даних журналах, видача наркотичних засобів військовослужбовцям була регулярною.

Документація, яка свідить про видачу солдатам наркотиків / Фото ЦНС

До слова, нещодавно у мережі з'явилося відео, де двоє російських мобілізованих з Алтайського краю звернулися до губернатора області, просячи допомоги, оскільки їх змушують воювати без належної підготовки.