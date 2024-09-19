Керівник Кремля заявив, що планує поповнювати війська та компенсувати втрати на фронті виключно за рахунок контрактників. Про це пише The Wall Street Journal.

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Чому Путін є противником мобілізації в Росії

У виданні розповіли, що тепер Путін опинився під потужним тиском оскільки за майже три роки війни Росія втратила близько одного мільйона осіб загиблими та пораненими. Через це мобілізація може мати серйозні політичні наслідки для Путіна. Окрім того, Росія втрачає на полі бою більше солдатів, ніж здатна набрати для їх заміни.

Сили наразі недостатні для досягнення початкових цілей війни: вивести Україну з конфлікту, підірвати її військовий потенціал або захистити прикордонні райони російської території. Дедалі більше людей говорять, що мобілізація неминуча,

– повідомляє джерело видання.

Журналісти розповіли, що під час першої хвилі мобілізації в Росії, коли планувалося набрати 300 тисяч осіб до армії, російська влада зіштовхнулася з протестами та була змушена закрити кордон у деяких регіонах.

Попри чисельну перевагу населення над Україною, брак особового складу залишається серйозною проблемою для Росії, відзначають ж джерела видання.

"Росія не пішла на те, щоб відправити ключові фронтові сили в Курськ, але з огляду на свої обмеження вона змушена була перекинути війська з Херсона і Запоріжжя, де вони були менш потрібні", – заявив старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики американського аналітичного центру Роб Лі.

Як росіяни ставляться до мобілізації

За деякими оцінками, Росія мобілізує близько 1000 осіб на день, в той час як, за даними Великої Британії, щоденні втрати на фронті складають близько 1100 солдатів.

Як зазначається в матеріалі, російські лідери не оголошують нову хвилю мобілізації через побоювання порушення "крихкого балансу" сприйняття війни суспільством, що може мати небезпечні політичні наслідки для Путіна.

Зверніть увагу! Незалежна соціологічна служба "Левада-Центр" у Росії опублікувала результати опитування, згідно з якими 46% населення країни-агресора висловили страх перед мобілізацією, що на 12% більше, ніж у лютому 2024 року.