С оккупированной территории вытащили 4 украинских бойцов, которые скрывались от врага 3 года
- Специальная операция ВМС "Ангелы" эвакуировала четырех украинских военных и медика с оккупированной территории после трех лет укрытия.
- Операция проводилась в несколько этапов, и завершилась успешным возвращением военных на украинскую территорию.
Отряд специальной разведки ВМС "Ангелы" провел уникальную операцию по эвакуации украинских военных, которые более трех лет находились на временно оккупированной территории. Задача по спасению украинских защитников была чрезвычайно сложной из-за активных боевых действий, фильтрационные мероприятия оккупантов и риск разоблачения.
Об этом стало известно со слов командующего Военно-Морских Сил ВСУ Алексея Неижпапы, передает 24 Канал.
Что известно о спасении украинцев с оккупированных территорий?
По данным ВМС, история началась после того, как стало известно, что брат-близнец недавно освобожденного морпеха еще в 2022 году получил тяжелое ранение и оказался в больнице.
Благодаря отважным врачам его удалось скрыть от российских силовиков. Впоследствии выяснилось, что вместе с ним в той же больнице все это время находились еще трое бойцов Нацгвардии.
Трогательное видео возвращения украинских бойцов / Фейсбук Алексея Неижпапы
Для спасения создали специальный координационный штаб с участием Уполномоченного Президента по вопросам защиты прав военных Ольги Решетиловой и командующего НГУ генерала Александра Пивненко. К операции также привлекли разведчиков ВМС и НГУ.
Как утверждает Неижпапа, операцию разделили на несколько этапов, чтобы гарантировать безопасность всех участников.
В итоге с временно оккупированной территории удалось вывезти морского пехотинца, трех нацгвардейцев и медика, который помогал им прятаться от российских оккупантов.
Это история о несокрушимости и вере. Наши ребята выжили там, где шансов почти не было. И еще одно подтверждение: Украина никогда не оставляет своих,
– отметили в ВМС.
Сейчас спасенные военные находятся в безопасности на украинской земле рядом с родными.
Другие спецоперации подразделения "Ангелы"
Общее количество спасенных "Ангелами" украинцев с оккупированных территорий уже достигло 88 человек. Одной из историй спасения стало возвращение в Украину десантников.
Как сообщал представитель ВМС Дмитрий Плетенчук, после получения разведданных о местонахождении двух украинских десантников, сразу же приняли решение о спецоперации по их спасению.
Выполнить задание поручили подразделению ВМС "Ангелы". Благодаря тщательному планированию и прикрытию, украинских воинов успешно вывезли на подконтрольную Украине территорию.