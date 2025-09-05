Отряд специальной разведки ВМС "Ангелы" провел уникальную операцию по эвакуации украинских военных, которые более трех лет находились на временно оккупированной территории. Задача по спасению украинских защитников была чрезвычайно сложной из-за активных боевых действий, фильтрационные мероприятия оккупантов и риск разоблачения.

Об этом стало известно со слов командующего Военно-Морских Сил ВСУ Алексея Неижпапы, передает 24 Канал.

Что известно о спасении украинцев с оккупированных территорий?

По данным ВМС, история началась после того, как стало известно, что брат-близнец недавно освобожденного морпеха еще в 2022 году получил тяжелое ранение и оказался в больнице.

Благодаря отважным врачам его удалось скрыть от российских силовиков. Впоследствии выяснилось, что вместе с ним в той же больнице все это время находились еще трое бойцов Нацгвардии.

Трогательное видео возвращения украинских бойцов / Фейсбук Алексея Неижпапы

Для спасения создали специальный координационный штаб с участием Уполномоченного Президента по вопросам защиты прав военных Ольги Решетиловой и командующего НГУ генерала Александра Пивненко. К операции также привлекли разведчиков ВМС и НГУ.

Как утверждает Неижпапа, операцию разделили на несколько этапов, чтобы гарантировать безопасность всех участников.

В итоге с временно оккупированной территории удалось вывезти морского пехотинца, трех нацгвардейцев и медика, который помогал им прятаться от российских оккупантов.

Это история о несокрушимости и вере. Наши ребята выжили там, где шансов почти не было. И еще одно подтверждение: Украина никогда не оставляет своих,

– отметили в ВМС.

Сейчас спасенные военные находятся в безопасности на украинской земле рядом с родными.

