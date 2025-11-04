Генерал армии назвал, сколько ракет способен производить украинский ВПК

Украина работает над производством дальнобойных ракет. Важно, чтобы нам удалось это масштабировать и выйти на те показатели, чтобы регулярно бить по России.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что Украине нужно наращивать темп производства дальнобойных ракет. Хотя, конечно, здесь есть свои проблемы.

Сколько ракет может производить Украина?

Как отметил Маломуж, сегодня Украина уже имеет определенную линейку ракет собственного производства. Но, судя по всему, масштабирование идет достаточно медленно. И причин здесь может быть действительно много: от финансовых проблем – до недостатка различных запчастей.

Если сосредоточить все силы и средства на уровне президента, правительства, ВПК; финансовые ресурсы и комплектующие с Запада, то это даст перспективу. Мы бы могли выпустить тысячи ракет в течение полугода – года. Наши мощности позволяют это делать. Мы производили ракеты еще много десятилетий назад,

– сказал Маломуж.

Представители конструкторских бюро неоднократно говорили, что способны производить ракеты, если будет достаточное финансирование. Украина также обладает технологиями производства ракет.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский ожидает на массовое производство ракет "Фламинго" и "Рута" уже до конца 2025 года.

Детали о применении ракеты "Фламинго": коротко