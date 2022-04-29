Украинские военные помогли выжить 3-месячному малышу в Мариуполе

Российские военные с первых дней полномасштабной войны обстреливали Мариуполь, из-за чего на грани выживания оказались тысячи человек. Из-за российского вторжения под угрозой оказались и дети. В беде маленьких украинцев не бросили наши военные, спасшие 3-месячного малыша.

Бойцы ВСУ привезли детское питание

Трогательной историей спасения поделилась Арина Викторовна, которой удалось эвакуироваться из Мариуполя. Только 26 марта женщина вместе с мужем выехала в Запорожье.

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Местная жительница Арина до войны работала водительницей трамвая. Она рассказала, что во время наступления россиян приняла к себе родственников с тремя детьми, бежавшими от обстрелов из микрорайона "Восточный".

Самому младшему ребенку – всего 3 месяца. Для Максима не было детского питания, однако на помощь пришли украинские военные. Женщина рассказала, что бойцы ВСУ привезли детское питание.

По словам Арины, благодаря помощи украинских защитников дети и выжили.

8 марта я пошла на 3 проходную завода имени Ильича за горячей едой. Военные ВСУ привезли туда для малышей памперсы и детское питание, которое отобрали у мародеров. Благодаря такой помощи остались живыми дети, которые находились в бомбоубежище комбината, и в частности наш 3-месячный Максим,

– рассказала женщина.

Впоследствии Арине пришлось уехать из Мариуполя, поскольку война добралась и до их района. Часть дороги семья преодолела пешком.

Какая ситуация в Мариуполе

Россия создала гуманитарную катастрофу в городе, уничтожив Мариуполь почти до основания. Также оккупанты массово депортируют украинцев, разводя детей с родителями.

По данным омбудсменки, российские оккупанты депортировали 915 тысяч украинцев, среди которых 160 тысяч детей.

Часть людей до сих пор находится в Мариуполе, укрываясь на "Азовстали". По предварительным данным, там более 600 раненых, среди которых есть и дети.

К сожалению, во время одной из российских бомбардировок на "Азовстале" погибла маленькая девочка.

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