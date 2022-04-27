По его словам, еще в конце марта 2022 года в бомбоубежище "Азовстали" девочка подарила ему мягкую игрушку.

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На вид ребенку было 10 – 12 лет, однако она захотела отдать военному своего мягкого гуся.



Подаренная игрушка / Фото Иван Богдан

"Сегодня мне сообщили, что на днях она погибла во время очередной авиационной бомбардировки россиян... Извини, малышка, что не успели тебя эвакуировать и дать возможность снова радоваться жизни..." – прокомментировал Иван Богдан.

Какова ситуация в Мариуполе

С 1 марта 2022 года Мариуполь находится в осаде. Российские военные постоянно обстреливают город.

По заводу "Азовсталь" оккупанты только за 26 апреля 2022 года нанесли 35 авиаударов. Поэтому мирные жители, которые там прячутся, оказались под завалами.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что Украина требует открыть в Мариуполе 2 гуманитарных коридора: один – из самого города, а другой – из "Азовстали".

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