Украинский художник, который стал в один ряд с да Винчи, Пикассо и Рембрандтом
В третьем эпизоде подкаста "Украинцы, которые изменили мир" мы погружаемся в уникальный мир Казимира Малевича - гения, который рисовал черные квадраты и создал новые измерения в авангардном искусстве.
Он не просто создавал картины, а основал целую философию, изменившую мировое искусство. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео.
О чем этот эпизод?
- о детстве Малевича и отсутствии у него традиционного художественного образования;
- почему его отец не поддерживал его увлечение рисованием;
- о его личной жизни и любви;
- как родился супрематизм;
- почему его знаменитый "Черный квадрат" на самом деле не черный и не квадрат;
- о мировом признании художника и его самой дорогой картине.
Что известно о Малевиче: смотрите видео
Не пропустите эту невероятную историю об украинском гении, чьи идеи и работы продолжают вдохновлять и сегодня!
Новые серии подкаста выходят еженедельно, каждое воскресенье в 9:00 на канале "Генокод UA"!
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые истории об украинцах, которые меняют мир. Поделитесь этим видео с друзьями, чтобы больше людей узнали о наших гениях!