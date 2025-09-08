Український художник, який став в один ряд з да Вінчі, Пікассо та Рембрандтом

У третьому епізоді подкасту "Українці, які змінили світ" ми занурюємося в унікальний світ Казимира Малевича — генія, який малював чорні квадрати та створив нові виміри в авангардному мистецтві.

Він не просто створював картини, а заснував цілу філософію, що змінила світове мистецтво. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео.

Про що цей епізод?

Про що ви дізнаєтеся в цьому епізоді:

про дитинство Малевича та відсутність у нього традиційної художньої освіти;

чому його батько не підтримував його захоплення малюванням;

про його особисте життя та кохання;

як народився супрематизм;

чому його знаменитий "Чорний квадрат" насправді не чорний і не квадрат;

про світове визнання художника та його найдорожчу картину.

Що відомо про Малевича: дивіться відео

Не пропустіть цю неймовірну історію про українського генія, чиї ідеї та роботи продовжують надихати й сьогодні!

