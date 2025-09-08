Он не просто создавал картины, а основал целую философию, изменившую мировое искусство. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео.

Смотрите также Освобожден ряд населенных пунктов: Сырский рассказал, сколько территории удалось отбить в августе

О чем этот эпизод?

О чем вы узнаете в этом эпизоде:

о детстве Малевича и отсутствии у него традиционного художественного образования;

почему его отец не поддерживал его увлечение рисованием;

о его личной жизни и любви;

как родился супрематизм;

почему его знаменитый "Черный квадрат" на самом деле не черный и не квадрат;

о мировом признании художника и его самой дорогой картине.

Что известно о Малевиче: смотрите видео

Не пропустите эту невероятную историю об украинском гении, чьи идеи и работы продолжают вдохновлять и сегодня!

Новые серии подкаста выходят еженедельно, каждое воскресенье в 9:00 на канале "Генокод UA"!

Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые истории об украинцах, которые меняют мир. Поделитесь этим видео с друзьями, чтобы больше людей узнали о наших гениях!

