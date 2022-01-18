Украинского моряка нашли мертвым на грузовом судне в Турции

18 января 2022 , 13:18
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Источник:

Укринформ

Моряк из Украины умер в Турции. Он был работником грузового судна Maranta, которое ходит под флагом островов Кука.

Трагический инцидент произошел 17 января. Эту информацию подтвердил Андрей Билык, руководитель консульского отдела посольства Украины в Турции.

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Предварительная версия – самоубийство

По предварительной информации, мужчина совершил самоубийство. Отметим, что накануне корабль Maranta прибыл в турецкий порт Самсун из порта Рени. По данным ресурса MarineTraffic, 18 января по состоянию на 13:00 он все еще там находится.

Украинские дипломаты установили связь с крюинговой компанией, экипажем судна и родственниками погибшего. Местные правоохранители проводят расследование инцидента. "Посольство держит ситуацию на контроле", – заверил Билык.

Где расположен турецкий порт Самсун: смотрите на карте

Другие жуткие случаи с украинскими моряками

  • В конце 2021 года в Турции умер 26-летний украинский моряк, который несколько недель провел в реанимации. Он попал в больницу с отравлениями: выпил водку, а потом дезинфектор.
  • В начале декабря в порт Стамбула прибыло судно с мертвым украинцем на борту. Мужчина умер, еще когда корабль был в Одессе. После этого тело лежало в каюте еще 3 дня.
  • В октябре украинские моряки погибли в Бангладеш. Отметим, что у них не было симптомов коронавируса. Не говорилось и о насильственных смертях.
  • Летом в Сингапуре умер моряк из Одессы. У него сильно поднялась температура и появился кашель. Врачи выяснили, что это COVID-19, но спасти его не успели.
Автор: Ірина Буртик