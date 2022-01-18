Украинского моряка нашли мертвым на грузовом судне в Турции
Источник:Укринформ
Моряк из Украины умер в Турции. Он был работником грузового судна Maranta, которое ходит под флагом островов Кука.
Трагический инцидент произошел 17 января. Эту информацию подтвердил Андрей Билык, руководитель консульского отдела посольства Украины в Турции.
Читайте также Мининфраструктуры и Минцифра работают над новым реестром документов моряков: что это изменит
Предварительная версия – самоубийство
По предварительной информации, мужчина совершил самоубийство. Отметим, что накануне корабль Maranta прибыл в турецкий порт Самсун из порта Рени. По данным ресурса MarineTraffic, 18 января по состоянию на 13:00 он все еще там находится.
Украинские дипломаты установили связь с крюинговой компанией, экипажем судна и родственниками погибшего. Местные правоохранители проводят расследование инцидента. "Посольство держит ситуацию на контроле", – заверил Билык.
Где расположен турецкий порт Самсун: смотрите на карте
Другие жуткие случаи с украинскими моряками
- В конце 2021 года в Турции умер 26-летний украинский моряк, который несколько недель провел в реанимации. Он попал в больницу с отравлениями: выпил водку, а потом дезинфектор.
- В начале декабря в порт Стамбула прибыло судно с мертвым украинцем на борту. Мужчина умер, еще когда корабль был в Одессе. После этого тело лежало в каюте еще 3 дня.
- В октябре украинские моряки погибли в Бангладеш. Отметим, что у них не было симптомов коронавируса. Не говорилось и о насильственных смертях.
- Летом в Сингапуре умер моряк из Одессы. У него сильно поднялась температура и появился кашель. Врачи выяснили, что это COVID-19, но спасти его не успели.