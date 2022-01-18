Украинского моряка нашли мертвым на грузовом судне в Турции

Моряк из Украины умер в Турции. Он был работником грузового судна Maranta, которое ходит под флагом островов Кука.

Трагический инцидент произошел 17 января. Эту информацию подтвердил Андрей Билык, руководитель консульского отдела посольства Украины в Турции.

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Предварительная версия – самоубийство

По предварительной информации, мужчина совершил самоубийство. Отметим, что накануне корабль Maranta прибыл в турецкий порт Самсун из порта Рени. По данным ресурса MarineTraffic, 18 января по состоянию на 13:00 он все еще там находится.

Украинские дипломаты установили связь с крюинговой компанией, экипажем судна и родственниками погибшего. Местные правоохранители проводят расследование инцидента. "Посольство держит ситуацию на контроле", – заверил Билык.

Где расположен турецкий порт Самсун: смотрите на карте

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