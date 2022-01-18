"Вместе с Минцифрой и проектом USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" мы начали непростой процесс восстановления реестра и создания нового информационного продукта. На прошлой неделе уже объявлен тендер на разработку первой очереди модуля дипломирования моряков, а также государственных электронных услуг для моряков на портале Дия", – рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он рассказал, что вокруг оформления разрешительных документов моряков была создана коррупционная система, приносившая организаторам до 150 млн долларов в год.

"При участии должностных лиц Государственной службы морского и речного транспорта Украины и Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков создавались условия, в которых для получения положительного результата теста или получения документов нужно было платить деньги посредникам. В зависимости от должности, они требовали от 3 до 8 тыс. долларов", – пояснил Кубраков.

В конце 2019 – начале 2020 государственный реестр документов окончательно попал в руки частных лиц. В августе 2021 года СБУ удалось найти дата-центр с данными реестра, но работать с ними было невозможно.

Невозможно заставить работать эффективно инструменты, которые 5 лет разрабатывались под коррупционные интересы. Поэтому наша команда выбрала системное решение – полную перестройку и диджитализацию сферы дипломирования моряков. Такие проекты не реализуются за 1 или 2 месяца,

– подчеркнул глава Министерства инфраструктуры.

Но уже сейчас морякам продлили срок действия выданных документов до июля 2022 года, внедрили тестирования на базе международной системы Crew Evaluation System 6.0, отменили обязательную периодическую аттестацию моряков в случае наличия непрерывного стажа работы.

"Украина наконец-то начинает процесс присоединения к международным конвенциям и уменьшает бюрократическое давление на моряков. И конечно же, мы очень ждем от народных депутатов соблюдения обещания о проведении отдельного "морского дня" в стенах парламента для принятия дополнительных долгожданных решений", – добавил Кубраков.