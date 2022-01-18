"Разом із Мінцифрою та проєктом USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" ми розпочали непростий процес відновлення реєстру та створення нового інформаційного продукту. Минулого тижня вже оголошено тендер на розробку першої черги модуля дипломування моряків, а також державних електронних послуг для моряків на порталі Дія", – розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він розповів, що навколо оформлення дозвільних документів моряків була створена корупційна система, що приносила організаторам до 150 млн доларів на рік.

"За участі посадовців Державної служби морського та річкового транспорту України та Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків створювались умови, в яких для отримання позитивного результату тесту чи отримання документів потрібно було сплачувати гроші посередникам. У залежності від посади, вони вимагали від 3 до 8 тис. доларів", – пояснив Кубраков.

Наприкінці 2019 – початку 2020 державний реєстр документів остаточно потрапив до рук приватних осіб. У серпні 2021 року СБУ вдалося знайти дата-центр з даними реєстру, але працювати з ними було неможливо.

Неможливо змусити працювати ефективно інструменти, які 5 років розроблювались під корупційні інтереси. Тому наша команда обрала системне рішення — повну перебудову та діджиталізацію сфери дипломування моряків. Такі проєкти не реалізуються за 1 чи 2 місяці,

– підкреслив голова Міністерства інфраструктури.

Але вже зараз морякам подовжили термін дії виданих документів до липня 2022 року, впровадили тестування на базі міжнародної системи Crew Evaluation System 6.0, скасували обов’язкову періодичну атестацію моряків у разі наявності безперервного стажу роботи.

"Україна нарешті розпочинає процес приєднання до міжнародних конвенцій і зменшує бюрократичний тиск на моряків. І звісно ж, ми дуже чекаємо від народних депутатів дотримання обіцянки про проведення окремого "морського дня" у стінах парламенту для прийняття додаткових довгоочікуваних рішень", – додав Кубраков.