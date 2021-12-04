Об этом сообщил морской юрист Николай Гольбин. Он отметил, что жуткий инцидент произошел с судном THOR, которое ходит под флагом Маршалловых островов.

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Мужчина умер еще в порту Одессы

Об ужасном случае сообщили Гольбину члены экипажа балкера. Они отметили, что моряк умер на судне еще тогда, когда он стоял в порту Одессы.

Судовладелец не снял умершего с THOR на украинской территории, а только должен был это сделать в Турции. По состоянию на 3 декабря тело было еще в каюте – и оно начало разлагаться.

Обратите внимание! Причину смерти пока не сообщили.

Третьи сутки тело украинского моряка держат в каюте в сидячем положении. Наш моряк умер на борту судна, когда оно было в Украине, но судовладелец решил не снимать его с борта, а отправить судно в Стамбул.

– объяснил Гольбин.

Экипаж – в подавленном состоянии

Морской юрист в комментарии УНИАН подчеркнул, что для оформления необходимых документов нужно время. Однако, несмотря на эти объяснения, экипаж – в стрессовом состоянии, ведь вопрос – не только морально-нравственный, но и затрагивает эпидбезопасность.

Причины смерти человека пока не известны. Тело не поместили в холодильное оборудование, оно в обычной каюте. На судне ужасный запах,

– сказал Гольбин.

Тело моряка должны перевезти на самолете в Украину, однако дата пока неизвестна.

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Отметим, что в Черном море вблизи острова Березань обнаружили тела двух рыбаков. Тело третьего искали 9 спасателей, обнаружили погибшего на глубине 6 метров. По предварительной информации, лодка перевернулась из-за шторма.