Об ужасном инциденте с беженцами в сети сообщило отделение Международной организации по миграции в Ливии.

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Неподалеку от Ливии утонули мигранты

У побережья Ливии утонули более 75 беженцев. Трагедия случилась в Средиземном море. Люди пытались доплыть до Европы.

Спасти удалось 15 беженцев. Людей в ливийский город Зуара доставили рыбаки.

Неутешительная статистика за год

В Международной организации по миграции в Ливии также рассказали, что с учетом этой трагедии в Центральном Средиземном море в течение 2021 года в общей сложности погибли более 1 300 человек.

Обратите внимание! 19 ноября польские правоохранители заявили, что мигранты покинули стихийный лагерь в лесу возле контрольно-пропускного пункта "Кузьница – Брузги" на территории Беларуси. Люди разобрали палатки и переместились в пограничный транспортно-логистический центр.

Текст сообщения Международной организации по миграции в Ливии:

Более 75 мигрантов утонули после вылета из Ливии, по словам 15 уцелевших, которых спасли рыбаки и доставили в Зуару. Эта трагедия привела к тому, что число погибших в центральном Средиземноморье в этом году превышает 1 300.