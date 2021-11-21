Про жахливий інцидент з біженцями у мережі повідомило відділення Міжнародної організації з міграції у Лівії.
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Неподалік Лівії потонули мігранти
Біля узбережжя Лівії потонули понад 75 біженців. Трагедія трапилася у Середземному морі. Люди намагалися доплисти до Європи.
Врятувати вдалося 15 біженців. Людей до лівійського міста Зуара доставили рибалки.
Невтішна статистика за рік
У Міжнародній організації з міграції у Лівії також розповіли, що з урахуванням цієї трагедії в центральному Середземному морі протягом 2021 року загалом загинули понад 1 300 людей.
Текст допису Міжнародної організації з міграції в Лівії:
Понад 75 мігрантів потонули після вильоту з Лівії, за словами 15 вцілілих, яких врятували рибалки і доставили у Зуару. Ця трагедія призвела до того, що кількість загиблих у Центральному Середземномор'ї цього року перевищує 1300.