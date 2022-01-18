Українського моряка знайшли мертвим на вантажному судні у Туреччині

18 січня 2022 , 13:13
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Джерело:

Укрінформ

Моряк з України помер у Туреччині. Він був працівником вантажного судна Maranta, яке ходить під прапором островів Кука.

Трагічний інцидент стався 17 січня. Цю інформацію підтвердив Андрій Білик, керівник консульського відділу посольства України у Туреччині.

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Попередня версія – самогубство  

За попередньою інформацією, чоловік здійснив самогубство. Зазначимо, що напередодні корабель Maranta прибув до турецького порту Самсун із порту Рені. За даними ресурсу MarineTraffic, 18 січня станом на 13:00 він все ще там перебуває. 

Українські дипломати встановили зв'язок з крюїнговою компанією, екіпажем судна та родичами загиблого. Місцеві правоохоронці проводять розслідування інциденту. "Посольство України тримає ситуацію на контролі", – запевнив Білик. 

Де розташований турецький порт Самсун: дивіть на карті

Інші моторошні випадки з українськими моряками

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  • На початку грудня у порт Стамбула прибуло судно з мертвим українцем на борту. Чоловік помер ще коли корабель був в Одесі. Після цього тіло лежало у каюті ще 3 дні.
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  • Влітку в Сінгапурі помер моряк з Одеси. У нього сильно піднялася температура та з'явився кашель. Лікарі з'ясували, що це COVID-19, але врятувати його не встигли.
Автор: Ірина Буртик