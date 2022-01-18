Українського моряка знайшли мертвим на вантажному судні у Туреччині

Моряк з України помер у Туреччині. Він був працівником вантажного судна Maranta, яке ходить під прапором островів Кука.

Трагічний інцидент стався 17 січня. Цю інформацію підтвердив Андрій Білик, керівник консульського відділу посольства України у Туреччині.

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Попередня версія – самогубство

За попередньою інформацією, чоловік здійснив самогубство. Зазначимо, що напередодні корабель Maranta прибув до турецького порту Самсун із порту Рені. За даними ресурсу MarineTraffic, 18 січня станом на 13:00 він все ще там перебуває.

Українські дипломати встановили зв'язок з крюїнговою компанією, екіпажем судна та родичами загиблого. Місцеві правоохоронці проводять розслідування інциденту. "Посольство України тримає ситуацію на контролі", – запевнив Білик.

Де розташований турецький порт Самсун: дивіть на карті

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