У загиблих не було симптомів коронавірусу. Окрім того, не мовиться і про насильницькі смерті.
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Точну причину загибелі українських моряків озвучать після результатів розтинів. Судно відвідав помічник портового санітарного лікаря – доктор медичних наук Нурул Абсер.
Що відомо про загиблих
- Єрмак працював на кораблі слюсарем. Йому був 31 рік. Тіло Єрмака знайшли у власній каюті.
- Коли Яценко побачив загиблого колегу, він раптом почав задихатися. Моряка зняли з судна та катером транспортували до найближчого медзакладу.
- Водночас лікарі констатували смерть. За попередніми даними, Яценко міг піти з життя через серцевий напад.
Смерть українського моряка у Сінгапурі
- У серпні 2021 року помер український моряк з Одеси. Трагедія сталася у лікарні у Сінгапурі.
- Померлому було 34 роки.
- За декілька днів до смерті у нього діагностували коронавірус.
- Перші симптоми у чоловіка з'явилися 25 липня. Зокрема, мовиться про підвищену температуру та сильний кашель.
- Госпіталізували моряка 1 серпня. Однак було вже надто пізно.