У загиблих не було симптомів коронавірусу. Окрім того, не мовиться і про насильницькі смерті.

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Точну причину загибелі українських моряків озвучать після результатів розтинів. Судно відвідав помічник портового санітарного лікаря – доктор медичних наук Нурул Абсер.

Що відомо про загиблих

Єрмак працював на кораблі слюсарем. Йому був 31 рік. Тіло Єрмака знайшли у власній каюті.

Коли Яценко побачив загиблого колегу, він раптом почав задихатися. Моряка зняли з судна та катером транспортували до найближчого медзакладу.

Водночас лікарі констатували смерть. За попередніми даними, Яценко міг піти з життя через серцевий напад.

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