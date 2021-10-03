У погибших не было симптомов коронавируса. Кроме того, не говорится и о насильственных смертях.
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Точную причину гибели украинских моряков озвучат после результатов вскрытий. Судно посетил помощник портового санитарного врача – доктор медицинских наук Нурул Абсер.
Что известно о погибших
- Ермак работал на корабле слесарем. Ему был 31 год. Тело Ермака нашли в собственной каюте.
- Когда Яценко увидел погибшего коллегу, он вдруг начал задыхаться. Моряка сняли с судна и на катере транспортировали в ближайшее медучреждение.
- В то же время врачи констатировали смерть. По предварительным данным, Яценко мог уйти из жизни из-за сердечного приступа.
Смерть украинского моряка в Сингапуре
- В августе 2021 года умер украинский моряк из Одессы. Трагедия произошла в больнице в Сингапуре.
- Умершему было 34 года.
- За несколько дней до смерти у него диагностировали коронавирус.
- Первые симптомы у мужчины появились 25 июля. В частности, речь идет о повышенной температуре и сильном кашле.
- Госпитализировали моряка 1 августа. Однако было уже слишком поздно.