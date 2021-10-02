По информации телеканала, столкновение произошло 1 октября вблизи аэропорта Чендлер, расположенного в штате Аризона.

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Крушение самолета и вертолета в США

В результате удара вертолет упал и загорелся. Погибли 2 человека, в том числе 34-летний мужчина.

В то же время пилот самолета сумел успешно посадить воздушное судно на поле возле автотрассы. Находившиеся в нем люди не пострадали.

Пока неизвестно, что стало причиной столкновения. Полицейские начали расследование. Несколько часов аэропорт был закрыт для взлетов и посадок самолетов.

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