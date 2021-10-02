По информации телеканала, столкновение произошло 1 октября вблизи аэропорта Чендлер, расположенного в штате Аризона.
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Крушение самолета и вертолета в США
В результате удара вертолет упал и загорелся. Погибли 2 человека, в том числе 34-летний мужчина.
В то же время пилот самолета сумел успешно посадить воздушное судно на поле возле автотрассы. Находившиеся в нем люди не пострадали.
Пока неизвестно, что стало причиной столкновения. Полицейские начали расследование. Несколько часов аэропорт был закрыт для взлетов и посадок самолетов.
В США столкнулись самолет и вертолет: смотрите видео
Предыдущие аварии самолетов в США
- В жилом районе Лейк-Верт американского штата Техас 19 сентября потерпел крушение военный учебно-тренировочный самолет. Пилот-инструктор и ученик смогли успешно катапультироваться, хоть и травмировались.
- А в августе в американском городе Виктория в штате Миннесота, произошла авария с участием одномоторного самолета. В результате авиакатастрофы и самолет, и дом загорелись. Все, кто находился на борту авиалайнера, погибли.