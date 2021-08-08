Пока неизвестно, сколько человек находились на борту самолета Mooney M20. Однако в полиции заявили, что выжить не удалось никому.

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Как утверждают очевидцы аварии, самолет начал разваливаться на части уже в воздухе. Его фрагменты разбросало по всему району. Что именно стало причиной авиакатастрофы теперь будут выяснять правоохранители.

Предварительно, борт следовал из муниципального аэропорта Александрии, штат Вирджиния, в аэропорт Инден-Прери (штат Миннесота).

Что известно о жертвах и пострадавших

По данным полиции, из находившихся на борту самолета никто не выжил. Некоторые СМИ сообщают о двух жертвах катастрофы. В то же время на земле никто не пострадал.



Точное количество жертв неизвестно​ / Фото StarTribune



Жертв среди жителей дома нет / Фото StarTribune

К сожалению, это далеко не первый случай, когда самолеты падают на жилые дома. Только в 2021 году таких случаев было несколько в разных уголках мира, в том числе и в Украине: