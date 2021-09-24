Один из пассажиров самолета случайно снял этот момент на видео. Кадры от очевидцев попали в соцсети.

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В двигатель попал орел

На видео видно крыло самолета, которое снимает пассажир. Вдруг со стороны двигателя вылетает огненное облако, а потом еще одно. Возле крыла виден клок перьев и тело птицы в воздухе. Как отмечают в соцсети, это два орла, которые попали в самолет. Один – в двигатель, а другой – в носовую часть.

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Впоследствии на левой стойке треснуло колесо из-за резкого торможения. В конце концов самолет вылетел, а пассажиры получили испуг.

По онлайн-табло аэропортов в интернете удалось выяснить, что такой рейс компания Azur air выполняет только в аэропорту "Внуково".

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