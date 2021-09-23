Вертолет вылетел около 22:10 по местному времени, а через некоторое время исчез с радаров.

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Поиски начнут утром

Судьба экипажа, который был на борту неизвестна. Однако поиски вертолета решили начать утром, когда на улице будет светло. Поэтому сказать сейчас что-то о причинах аварии и состоянии людей не могут. Последний раз вертолет видели на радарах вблизи горы Острая.

Место, где вертолет в последний раз заметили на радарах / Карта Google

Это уже не первая авария в России