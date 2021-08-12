Вертолет упал в Кроноцком заповеднике примерно в 00:50. По предварительной информации, на борту находились 3 члена экипажа и 13 туристов.
Читайте также В Греции разбился пожарный самолет: пилот чудом выжил
Жертвы аварии вертолета
Катастрофа унесла жизни 8 человек, среди них был 1 член экипажа, предварительно, командир Ми-8. Скорее всего, тела погибших находятся на дне Курильского озера.
Есть люди, которым удалось выжить
Обломки вертолета ушли под воду почти сразу после аварии. Однако 6 пассажирам и 2 членов экипажа удалось выбраться из транспорта и выплыть на поверхность. Там их спасли работники заповедника.
Пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу, 2 из них находятся в тяжелом состоянии.
Причина аварии
В службе транспортного надзора изданию рассказали, что причиной аварии мог стать сильный туман, который спровоцировал ошибку пилотирования и катастрофу.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при эксплуатации воздушного транспорта.
В Кроноцком заповеднике упал вертолет: смотрите карту