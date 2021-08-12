Вертолет упал в Кроноцком заповеднике примерно в 00:50. По предварительной информации, на борту находились 3 члена экипажа и 13 туристов.

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Жертвы аварии вертолета

Катастрофа унесла жизни 8 человек, среди них был 1 член экипажа, предварительно, командир Ми-8. Скорее всего, тела погибших находятся на дне Курильского озера.

Есть люди, которым удалось выжить

Обломки вертолета ушли под воду почти сразу после аварии. Однако 6 пассажирам и 2 членов экипажа удалось выбраться из транспорта и выплыть на поверхность. Там их спасли работники заповедника.

Пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу, 2 из них находятся в тяжелом состоянии.

Причина аварии

В службе транспортного надзора изданию рассказали, что причиной аварии мог стать сильный туман, который спровоцировал ошибку пилотирования и катастрофу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при эксплуатации воздушного транспорта.

Обратите внимание! Недавно на юго-востоке Аляски потерпел крушение туристический самолет. Погибли все 6 человек, находившихся на борту. Ими оказались пассажиры с круизного корабля.

В Кроноцком заповеднике упал вертолет: смотрите карту