Вертоліт впав у Кроноцькому заповіднику приблизно о 00:50. За попередньою інформацією, на борту перебували 3 члени екіпажу і 13 туристів.

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Жертви аварії вертольота

Катастрофа забрала життя 8 людей, серед них був 1 член екіпажу, попередньо, командир Мі-8. Найімовірніше, тіла загиблих перебувають на дні Курильського озера.

Є люди, яким вдалося вижити

Уламки вертольота пішли під воду майже одразу після аварії. Однак 6 пасажирам і 2 членам екіпажу вдалося вибратися з транспорту і виплисти на поверхню. Там їх врятували працівники заповідника.

Потерпілих госпіталізували у найближчу лікарню, 2 з них перебувають у важкому стані.

Причина аварії

У службі транспортного нагляду виданню розповіли, що причиною аварії міг стати сильний туман, який спровокував помилку пілотування і катастрофу.

Слідчі відкрили кримінальну справу за статтею про порушення вимог безпеки при експлуатації повітряного транспорту.

Зверніть увагу! Нещодавно на південному сході Аляски зазнав катастрофи туристичний літак. Загинули усі 6 людей, які були на борту. Ними виявились пасажири з круїзного корабля.

У Кроноцькому заповіднику впав вертоліт: дивіться карту