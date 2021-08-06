Трагедія сталась поблизу Національного пам’ятника Туманних фіордів. Для операції порятунку туди вирушив вертоліт берегової охорони. Проте рятувальники, що спустились на воду, лише підтвердили, що ніхто не вижив.

Раніше Життя врятувала катапульта: у Малі розбився французький винищувач

Пасажири круїзного лайнера вирішили оглянути місцевість

Літак належав Southeast Aviation LLC. П'ятеро пасажирів рейсу були з круїзного корабля Holland America Line Nieuw Amsterdam. Судно стояло у Кетчікані. Тут часто зупиняються круїзні лайнери, поки вони перебувають у порту, туристи оглядають місцевість.

Екскурсія на плавучому літаку була запропонована незалежним туроператором, а не продана Holland America Line,

– мовиться у повідомленні компанії.

Причина авіатрощі наразі невідома. Розслідуванням займатиметься Нацрада з безпеки транспорту.

Дивіться на карті, де сталась катастрофа:

У Таджикистані розбився вертоліт з рятувальниками

Зазначимо, що 4 серпня у Таджикистані розбився вертоліт з рятувальниками. Вони поспішали на допомогу російським туристам, які зникли на Памірі. Загинув пілот, ще 4 людей травмовані.

Тим часом Вантажний Boeing 737 знайшли на дні Тихого океану після аварійної посадки: приголомшливі фото

У Франції 5 серпня теж не долетів до місця призначення літак з туристами. Загинули троє людей. Єдиній жінці, що вижила, вдалось катапультуватись, проте її стан – дуже важкий.