Як інформують російські ЗМІ, катастрофи ще 4 серпня зазнав вертоліт Мі-8 таджицької прикордонної служби. Він летів на допомогу 7 московським туристам, які застрягли у горах.

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Сигнал біди від туристів надійшов ще 28 липня

Розбився вертоліт біля села Поймазор. Повітряне судно спробувало здійснити посадку на льодовику в ущелині Абдулкахор. Зазначимо що сигнал біди рятувальники отримали від туристів ще 28 липня. Один з них потрапив під лавину. Інші повідомили про це і з цього часу на зв'язок не виходили.

Зниклих росіян досі шукають

Поки що на допомогу пораненим пасажирам гелікоптера надіслали рятувальну бригаду. Паралельно іде пошук зниклих російських туристів.

Катастрофа сталась на Памірі / Дивіться на карті:

На Камчатці раніше розбився Ан-26

6 липня на Камчатці розбився Ан-26, який виконував рейс з Петропавловська-Камчатського до Палани. До аеропорту повітряне судно не долетіло всього 4 кілометри.

В авіатрощі загинули 28 людей. За даними експертів, літак врізався у скелю та розколовся на частини.