За допомогою десантних спусків, рятувальникам вдалося потрапити на ускладнені ділянки на скелі, у яку врізався літак.

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Там знайдені фрагменти тіл всіх загиблих, одного з них впізнали за тату,

– розповіли рятувальників.

Щоб упізнати більшість тіл, необхідно провести ДНК-експертизу. За даними рятувальників, без даних експертизи можна ідентифікувати лише 4 загиблих.

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