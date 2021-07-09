С помощью десантных спусков, спасателям удалось попасть на осложненные участки на скале, в которую врезался самолет.

Заметьте Спасатели нашли черные ящики Ан-26, который разбился на Камчатке

Там найдены фрагменты тел всех погибших, одного из них опознали по тату,

– рассказали спасатели.

Чтобы узнать большинство тел, необходимо провести ДНК-экспертизу. По данным спасателей, без данных экспертизы можно идентифицировать лишь 4 погибших.

Авиакатастрофа Ан-26 на Камчатке: главное