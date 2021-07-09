О том, что черный ящик самолета, потерпевшего катастрофу удалось найти, издание сообщает со ссылкой на экстренные службы.
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Найдены черные ящики Ан-26
Во время поисковых работ обнаружен черный ящик, его расшифровку будут проводиться в Москве,
– говорится в сообщении.
По словам собеседника издания, критических повреждений бортового самописца при первичном осмотре не обнаружили. "Поиски второй черного ящика все еще продолжаются", – добавил источник.
Впоследствии стало известно, что удалось найти и второй черный ящик. Кроме того, спасатели смогли добраться до труднодоступного места на скале, где произошла авария.
На Камчатке продолжается спасательная операция после катастрофы Ан-26: видео ТАСС
Авиакатастрофа Ан-26 на Камчатке: главное
- Самолет Ан-26, следовавший из Петропавловска-Камчатского до Паланы, исчез 6 июля. Позже стало известно, что до аэропорта он не долетел примерно 4 километра.
- На борту Ан-26 находились 28 человек – 22 пассажира 6 членов экипажа. Никто не выжил.
- Эксперты выяснили, что самолет врезался в прибрежную скалу и раскололся на 2 части. После этого он упал в Охотское море.
- Причины трагедии сейчас устанавливают, рассматривают такие версии: погодные условия, неисправность самолета, ошибка экипажа.