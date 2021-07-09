О том, что черный ящик самолета, потерпевшего катастрофу удалось найти, издание сообщает со ссылкой на экстренные службы.

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Найдены черные ящики Ан-26

Во время поисковых работ обнаружен черный ящик, его расшифровку будут проводиться в Москве,

– говорится в сообщении.

По словам собеседника издания, критических повреждений бортового самописца при первичном осмотре не обнаружили. "Поиски второй черного ящика все еще продолжаются", – добавил источник.

Впоследствии стало известно, что удалось найти и второй черный ящик. Кроме того, спасатели смогли добраться до труднодоступного места на скале, где произошла авария.

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