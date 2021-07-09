Про те, що першу чорну скриньку літака, який зазнав катастрофи, вдалося знайти, видання повідомляє з посиланням на екстрені служби.

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Знайшли чорні скриньки Ан-26

Під час пошукових робіт виявлено чорну скриньку, її розшифрування буде проводитися в Москві,
– йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовника видання, критичних пошкоджень бортового самописця при первинному огляді не виявили.

Згодом стало відомо, що вдалося знайти й другу чорну скриньку. Крім того, рятувальники змогли дістатися до важкодоступного місця на скелі, де сталася аварія.

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Авіакатастрофа Ан-26 на Камчатці: головне

  • Літак Ан-26, який прямував з Петропавловська-Камчатського до Палани, зник 6 липня. Пізніше стало відомо, що до аеропорту він не долетів приблизно 4 кілометри.
  • На борту Ан-26 перебували 28 людей – 22 пасажири 6 членів екіпажу. На жаль, вижити не вдалося нікому.
  • Експерти з'ясували, що літак врізався у прибережну скелю та розколовся на 2 частини. Після цього він впав в Охотське море.
  • Причини трагедії наразі встановлюють, розглядають такі версії: погодні умови, несправність літака, помилка екіпажу.