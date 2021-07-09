Про те, що першу чорну скриньку літака, який зазнав катастрофи, вдалося знайти, видання повідомляє з посиланням на екстрені служби.

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Знайшли чорні скриньки Ан-26

Під час пошукових робіт виявлено чорну скриньку, її розшифрування буде проводитися в Москві,

– йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовника видання, критичних пошкоджень бортового самописця при первинному огляді не виявили.

Згодом стало відомо, що вдалося знайти й другу чорну скриньку. Крім того, рятувальники змогли дістатися до важкодоступного місця на скелі, де сталася аварія.

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