Авіатроща сталась у департаменті Савой 5 серпня. Літак, на борту якого було 4 осіб, не долетів до перевалу Глендон у місті Сен-Коломбан-де-Вільяр.

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Вдалось вижити лише жінці, яка катапультувалась

Єдина людина, якій вдалось вижити, катапультувалась. Проте стан потерпілої – дуже важкий. Пацієнтку доставили на вертольоті до медичного центру Ліонського університету.

За попередньою інформацією, після падіння літак загорівся і розпався на частини.

Літак з'явився дуже швидко за невеликим пагорбом – з величезним шумом. Просто за 100 метрів від нас він врізався у дерево і вибухнув у повітрі,

– розповіла очевидиця подій Сесіль.

На місці трагедії прибули понад 30 пожежників

На місце трагедії прибули близько 30 пожежників. Працюють також жандарми та медики. Причини авіатрощі визначить розслідування.

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