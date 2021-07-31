На борту літака був лише пілот. Йому вдалося катапультуватися.

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Деталі інциденту

На четвертій хвилині польоту пілот катапультувався з літака і вдало приземлився на землю. За деякий час після падіння літака його знайшли майже неушкодженим. Його життю нічого не загрожує

Після остаточної відмови двигуна Су-35 впав в акваторії Охотського моря.

Через несправність літака комісія Східного військового округу розпочала розслідування.

Острів Сахалін у Росії, де впав літак: карта

Коротко про літак Су-35

Радянський військовий багатоцільний винищувач четвертого покоління, сконструйований на "Дослідно-конструкторському бюро Сухого" Михайлом Симоновим. Перший політ здійснив у червні 1998 року.

Зараз вдосконалюється і використовується Росією.