На борту літака був лише пілот. Йому вдалося катапультуватися.
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Деталі інциденту
На четвертій хвилині польоту пілот катапультувався з літака і вдало приземлився на землю. За деякий час після падіння літака його знайшли майже неушкодженим. Його життю нічого не загрожує
Після остаточної відмови двигуна Су-35 впав в акваторії Охотського моря.
Через несправність літака комісія Східного військового округу розпочала розслідування.
Острів Сахалін у Росії, де впав літак: карта
Коротко про літак Су-35
Радянський військовий багатоцільний винищувач четвертого покоління, сконструйований на "Дослідно-конструкторському бюро Сухого" Михайлом Симоновим. Перший політ здійснив у червні 1998 року.
Зараз вдосконалюється і використовується Росією.