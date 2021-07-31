На борту самолета был только пилот. Ему удалось катапультироваться.

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Детали инцидента

На четвертой минуте полета пилот катапультировался с самолета и удачно приземлился на землю. Через некоторое время после падения самолета его нашли почти невредимым. Его жизни ничего не угрожает

После окончательного отказа двигателя Су-35 упал в акватории Охотского моря.

Из-за неисправности самолета комиссия Восточного военного округа начала расследование.

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Кратко о самолете Су-35

Советский военный многоцелевой истребитель четвертого поколения, сконструированный в "опытно-конструкторском бюро Сухого" Михаилом Симоновым. Первый полет совершил в июне 1998 года.

Сейчас совершенствуется и используется Россией.