Пілота з місця аварії евакуювали рятувальники. Наразі він перебуває у задовільному стані.

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Літак перебував разом з таким самим Pezjedel. Їх направили гасити невелику пожежу в районі Лагоподо-Махайрадо.

Обставини аварії з'ясовуватимуть правоохоронці.

Зверніть увагу! На допомогу грецьким надзвичайникам вирушили також українські пожежники – 10 осіб. Спецлітак відправився до місця займань 6 серпня.

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