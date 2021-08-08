Пилота с места аварии эвакуировали спасатели. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

Кстати В Греции мощные пожары уничтожили сотни домов: небо стало красным – видео

Самолет находился вместе с таким же Pezjedel. Их направили тушить небольшой пожар в районе Лагоподо-Махайрадо.

Обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители.

Обратите внимание! На помощь греческим чрезвычайникам отправились также украинские пожарные – 10 человек. Спецсамолёт отправился к месту возгораний 6 августа.

Масштабные пожары в Греции: что известно