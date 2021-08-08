Пилота с места аварии эвакуировали спасатели. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

Кстати В Греции мощные пожары уничтожили сотни домов: небо стало красным – видео

Самолет находился вместе с таким же Pezjedel. Их направили тушить небольшой пожар в районе Лагоподо-Махайрадо.

Обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители.

Масштабные пожары в Греции: что известно

  • Лесные пожары охватили Грецию в конце июля. Огонь добрался до Афин и других курортных городков.
  • Ситуация ухудшалась, ведь был сильный ветер и рекордная жара – более +46 градусов.
  • Последствия пожаров ощутимы: в течение последних 10 дней в Греции выгорело более 56 тысяч гектаров леса, сотни домов были повреждены.
  • Сотни людей пришлось эвакуировать.
  • Кстати, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что никто из украинцев не пострадал из-за масштабного пожара в пригороде Афин.